Sicilia, Speranza: "Con Alfano si seppellisce il centrosinistra"

"Noi continuiamo a lavorare sempre e dappertutto per ricostruire il centrosinistra. Chi invece fa di Alfano il perno di un nuovo progetto politico sta scegliendo di seppellire il centrosinistra". Così il coordinatore di Mdp, Roberto Speranza, replica al responsabile Enti locali del Pd Matteo Ricci che aveva espresso le sue critiche al Movimento per la sua contrarietà a un'intesa in Sicilia sul "modello di Palermo".