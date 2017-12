Sicilia, Miccichè è il nuovo presidente dell'Ars | Quattro i voti favorevoli dal Pd: è polemica all'opposizione

Gli 11 deputati del Pd non hanno votato in modo compatto, solo sette i voti dati a Nello Di Pasquale (Pd) mentre in quattro hanno violato il patto. Il M5s invece ha votato compatto, facendo convergere i propri voti sulla deputata Udc Margherita La Rocca Ruvolo nel tentativo, fallito, di spaccare la maggioranza. Un voto è andato rispettivamente a Mimmo Turano (Udc), Sergio Tancredi (M5s) e Claudio Fava (sinistra).



"Sono molto emozionato, per la seconda volta ricopro un ruolo così importante", ha detto Miccichè, parlando con la voce tremante e a braccio dallo scranno più alto di sala d'Ercole, davanti ai deputati dell'Ars.



Cracolici (Pd): "Quattro utili idioti nei dem" - "I conti si fanno in fretta, il Pd ha 11 deputati e il nostro candidato ha raccolto sette voti: ci sono stati quattro utili idioti". Così il deputato del Pd Antonello Cracolici ha commentato il "tradimento" della linea politica che era stata decisa dal gruppo democratico. "Mi spiace e sono amareggiato per quello che è successo, qualcuno ha voluto fare il soccorritore di un vincitore preventivo che ce l'ha fatta comunque a prescindere da questi voti, che evidentemente sono stati ininfluenti ai fini dell'elezione di Miccichè".



Di Battista: "Pd-Forza Italia partito unico" - "Quante prove servono ancora agli italiani con i paraocchi? Quante? Cosa deve succedere per smettere di votarli una volta per tutte? Miccichè è stato eletto presidente dell'Ars, grazie al voto di quattro deputati del Pd. Sono la stessa cosa lo capite o no?". E' l'attacco sferrato dall'esponente M5s Alessandro Di Battista, secondo il quale "il Movimento merita un'occasione. Ci infangheranno questi 'inciucisti' professionisti. La verità è una sola: Pd e Forza Italia, cioè il Partito Unico, se la stanno facendo sotto".