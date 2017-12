Sicilia, Lega esclusa dalla giunta Musumeci: polemica nel centrodestra

"La maggioranza di centrodestra non è più di 36 deputati, ma di 35, andremo da soli in aula", attacca Attaguile. Una reazione per quello che la Lega giudica un fatto "molto grave politicamente". "Meloni e La Russa non hanno mantenuto gli impegni presi con noi, pensavamo fossero diversi e invece è il peggio della vecchia politica: loro hanno chiesto e ottenuto un posto nel listo del presidente Musumeci e toccava a noi l'indicazione in giunta, invece non è andata così", accusa Attaguile.



"Quando abbiamo posto la questione a Musumeci, ci ha risposto vedetevela voi - ha risposto -. Non è un discorso di poltrone, un centrodestra unito non può fare a meno di un partito nazionale come la Lega. La giunta è stata fatta alla vecchia maniera, sono stati dati assessori a Raffaele Lombardo e a Saverio Romano. E' un sistema vecchio, non si è voluto raccogliere il nuovo". Ma garantisce che non ci saranno ritorsioni sugli accordi di maggioranza per gli assetti in Assemblea, con Gianfranco Micciché che ambisce alla presidenza. "Non cerchiamo vendette, non ci metteremo di traverso su Micciché, anzi proprio lui ha riconosciuto che c'era un accordo con FdI per la giunta, che non è stato rispettato", sottolinea il leader siciliano della Lega.



Il nuovo governo regionale, ufficializzato dal presidente Musumeci a dieci giorni dal suo insediamento, vede tra gli assessori anche Vittorio Sgarbi, con delega ai Beni Culturali. All'avvocato e docente universitario Gaetano Armao vanno la delega all'Economia e la vicepresidenza. All'Agricoltura Edgardo Bandiera (Forza Italia), a Territorio e Ambiente l'avvocato Salvatore Cordaro (Popolari e Autonomisti).