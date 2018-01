Sicilia, Istat riduce Pil: scatta un nuovo allarme conti in Regione

E' allarme conti per la Regione siciliana, per il rischio di un nuovo buco nel bilancio. Il dipartimento Economia sta valutando l'impatto dell'ultimo bollettino Istat di fine dicembre con i dati definitivi del Pil per il 2015 e 2016 in netto ribasso rispetto alle stime, su cui si erano basato le previsioni. Si scopre che due anni fa la Sicilia è caduta in recessione con il Pil a -0,1% a fronte della stima dello +0,2%.