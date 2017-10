Sicilia, il tribunale di Palermo conferma la sospensione delle Regionarie M5s

Il giudice ha bloccato il risultato del primo turno di votazione "limitatamente ai candidati della provincia di Palermo", tra i quali sarebbe rientrato Giulivi se non fosse stato escluso, e sospende anche il risultato della seconda votazione, i cui esiti furono ufficializzati dallo staff il 9 luglio con l'investitura di Cancelleri nel ruolo di candidato governatore per il Movimento 5 Stelle. In pratica, si devono ripetere le Regionarie che riguardano Palermo e quelle che hanno eletto Cancelleri.



Al secondo turno Cancelleri ottenne la maggioranza dei 4.350 voti espressi sulla piattaforma Rousseau, superando la concorrenza di altri otto candidati. Il Movimento 5 Stelle, fino a oggi, ha sempre difeso il proprio candidato, assicurando che non c'è "nessun rischio caos". Il termine per la presentazione dei simboli è sabato 23 settembre, mentre il listino dei candidati alla presidenza dovrà essere depositato entro il 6 ottobre.



Nel suo ultimo post, Cancelleri ha scritto: "In 5 anni ho restituito un quarto di milione: 250 mila euro. Come gruppo parlamentare abbiamo restituito oltre 3 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Credibilità! Oggi il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica credibile. Punto. Fateci governare questa regione e vi prometto che la faremo volare. Faremo tutto quello che non è mai stato fatto. Una Sicilia a 5 Stelle. In tutti i sensi!".



"Io - ha poi ribadito in un'intervista tv - rimango il candidato alla presidenza della Regione del M5s. Il tribunale di fatto non dice che dobbiamo rifare le Regionarie, ma che sospende la precedente votazione e che non può decidere se e come noi presenteremo la lista e come la comporremo. Insomma, non ci sta decidendo di rifarle. E allora noi andiamo avanti perché il tempo è finito".



Blog Grillo: Cancelleri resta il candidato - "Cancelleri era, è e sarà il candidato presidente del MS5". E' questo il titolo di un post del blog di Beppe Grillo firmato da Giancarlo Cancelleri in cui si spiega come per indire nuove Regionarie "siamo fuori tempo massimo". "La scadenza per presentare il simbolo è questo sabato 23 settembre e dobbiamo inoltre raccogliere 3.600 firme per la presentazione della lista. Per questo motivo il M5S sarà presente alle regionali siciliane con il sottoscritto, Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Sicilia", si legge.