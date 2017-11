Sicilia, fotografano scheda in seggio elettorale: due denunce

Una donna è stata sorpresa a fotografare la scheda elettorale in un seggio a Modica (Rg), durante il voto per l'elezione del presidente della regione Sicilia. E' stata tradita dal classico "clic della foto che ha insospettito il presidente di seggio e gli scrutinatori. L'elettrice è stata fermata e condotta in commissariato.

Identica sorte per un uomo residente ad Augusta, in provincia di Siracusa, anch'egli denunciato dalla polizia per aver fotografato il suo voto. L'uomo di mezza età si è recato a votare in un seggio della zona Monte del centro del polo industriale Siracusano.



Secondo quanto riferito dalla polizia il presidente di seggio ha sentito il clic dello scatto fotografico del telefonino ed è subito intervenuto. Immediato l'intervento della polizia che ha portato l'uomo al commissariato e lo ha denunciato per violazione sulle norme della legge elettorale.