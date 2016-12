Sicilia, Crocetta: "Non mi dimetto, la darei vinta ai poteri forti"

"Perché mi dovrei dimettere se anche la Procura di Palermo per tre volte e anche oggi ha smentito quell'intercettazione su Lucia Borsellino?", ribadisce Crocetta. "Il mio silenzio degli ultimi giorni è stato strumentalizzato e quindi ho deciso di romperlo e di reagire. Avevo offerto al Pd la disponibilità a fare un passo indietro ma é chiaro le mie dimissioni sarebbero interpretate come un'ammissione di colpa, colpa che non ho".



"Trovo assurdo - dice Crocetta - che organi istituzionali abbiano espresso giudizi senza fare le dovute verifiche con la Procura. Il governo nomini subito una commissione d'inchiesta per accertare quali servizi deviati e quali poteri oscuri abbiano tentato di farmi fuori. Ieri l'ho chiesto al ministro degli Interni Alfano".



Il governatore poi si rivolge a quanti, all'interno del Partito democratico, chiedono le sue dimissioni. "Non le avranno mai, mi sfiducino se vogliono, così si renderanno complici dei golpisti e passeranno alla storia come coloro che hanno ammazzato il primo governo antimafia della storia siciliana". Infine il riferimento alla redazione de L'Espresso, che per prima ha pubblicato la notizia delle intercettazioni. "Se hanno il materiale lo consegnino ai magistrati, se non ce l'hanno, e non ce l'hanno, la cosa è molto grave e vergognosa. Ma ne risponderanno davanti alla giustizia".