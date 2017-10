Sicilia, Crocetta fuori dai giochi: il Tar esclude la sua lista

Il governatore uscente della Regione Sicilia Rosario Crocetta è fuori dai giochi per le prossime elezioni. Il Tar di Catania ha infatti respinto il ricorso della lista "Arcipelago Sicilia - Micari presidente" contro l'esclusione dal collegio provinciale di Messina, l'unico in cui Crocetta era candidato. Il motivo è l'assenza del presentatore della lista, Davide Siragusano, in tribunale alla scadenza dei termini per i documenti.