Sicilia, Crocetta annuncia le elezioni regionali per il 5 novembre

Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ha annunciato in conferenza stampa che "le elezioni regionali si terranno il 5 novembre". Nella stessa occasione ha detto che "entro quindici giorni partiranno le gare per il Patto del Sud per circa 600 milioni di euro: il governo vuole portare avanti risultati importanti per la Sicilia".