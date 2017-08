Siccità, Acea a Regione: "Ci illustri piano o procederemo con turni"

Continua il braccio di ferro tra Regione Lazio e Acea. L'azienda comunale energia e ambiente chiama in causa l'ente: "Se c'è un piano alternativo, venga subito illustrato o Acea sarà costretta a procedere le rigide turnazioni per l'ordinanza sulla sospensione di captazioni dal lago di Bracciano". "Acea ha appreso dai media le parole del governatore Zingaretti in cui ci chiede di presentare un piano nuovo, ma noi eravamo pronti a collaborare da tempo".