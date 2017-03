Si scioglie il Nuovo Centrodestra, nasce Alternativa popolare | Alfano: "Andiamo avanti da soli"

Il Nuovo Centrodestra si scioglie e al suo posto nasce Alternativa popolare. La decisione è stata presa all'Assemblea nazionale di Ncd organizzata a Roma. "Noi siamo alternativi ai lepenisti, alla sinistra dell'indietro tutto, a chi ha in mente solo la ruspa, a chi dice 'no', a chi non ha cura della Repubblica", annuncia il leader e ministro degli Esteri Angelino Alfano "offrendo questa alternativa ai liberali e ai moderati".

"Andiamo avanti da soli, saranno gli altri a cercarci perché non avranno i numeri per governare e noi diremo che questo è il nostro programma oppure la maggioranza la cercate con i Radicali", ha sottolineato Alfano.



"Primarie per leadership area liberal-popolare" - Il leader del neonato partito ha poi affermato: "Noi vogliamo favorire l'incontro con chi ha gli stessi ideali pur trovandosi oggi in posizioni diverse. Vogliamo favorire l'incontro senza voler guidare la creatura finale. Poi sia il popolo con delle primarie a scegliere il leader di un raggruppamento liberal-popolare. E' un metodo democratico, proponiamo primarie non solo per il leader ma anche per i parlamentari".



"Vogliamo dire con grande chiarezza che crediamo che milioni di italiani la pensino come noi ed abbiano bisogno di una rappresentanza", ha proseguito Alfano.