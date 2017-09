Sgomberi, "incontro costruttivo" tra Minniti e la Raggi | Sindaco: "Chiesto l'uso delle caserme"

L'incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno, Marco Minniti, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si è svolto "in un clima pienamente costruttivo". In una nota congiunta, sindaco e ministro informano di aver "convenuto sull'importanza di una collaborazione interistituzionale per affrontare il tema dell'emergenza abitativa, delle politiche migratorie e dell'accoglienza, stabilendo priorità nel rispetto dei principi di legalità e umanità".