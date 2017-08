Sgomberi, incontro al Viminale: trovare prima un alloggio a chi ne ha diritto

Mini vertice al Viminale , alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti , sul tema delle linee guida a prefetti, questure e comuni per gli sgomberi di edifici occupati. Il ministro vuole affrontare il problema ascoltando tutti gli interlocutori coinvolti, a partire dall'Anci e dalle Regioni. Il punto di partenza resta quello di non autorizzare gli sgomberi se prima non è stata concordata una sistemazione dove alloggiare chi ne ha diritto.

Il prefetto Mario Morcone, capo dipartimento immigrazione del Viminale, ha spiegato a LaPresse che "rimane il principio di dare mandato ai prefetti di sindaci di individuare le strutture che possano tamponare le emergenze abitative nelle grandi città".



Le linee guida, non si preannunciano comunque imminenti visto che il Viminale è attualmente impegnato soprattutto sull'incontro con i rappresentanti di Lbia, Ciad, Mali e Niger in tema di immigrazione, aiuti economici ai paesi africani, coinvolgimento dell'Onu per migliorare le condizioni dei campi di migranti in Libia.