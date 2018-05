Sgarbi: "Capitolo cultura del contratto? Vergognoso. Tornino a scuola"

"Ho letto il capitolo che riguarda la cultura: è di un'ignoranza imperdonabile. Queste persone dovrebbero vergognarsi. Tornino a scuola. Leggano Foscolo e De Sanctis”. A parlare è Vittorio Sgarbi - in collegamento con Matrix da Ferrara - che, come molti negli ultimi giorni, ha detto la sua sulla bozza di contratto stilata da tecnici e politici degli schieramenti Cinque Stelle e Lega.



Nonostante manchi ancora la firma dei due leader, l’ex sindaco di Salemi non usa mezzi termini e ci va giù duro: "Non è rispettoso pensare ai musei e ai beni artistici come delle macchine per far soldi. E' un meccanismo per soddisfare la cupidigia di chi vuole gadagnare con i beni culturali". Insomma, Sgarbi non ha apprezzato il programma in punti pensato dagli sherpa giallo-verdi.