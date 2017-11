Sfollati del terremoto, nel dl fisco la norma "salva-nonna Peppina"

Sospensione più lunga per bollette e mutui e accelerazione della ricostruzione e soluzione al caso diventato famoso di "nonna Peppina". Sono alcune delle novità in arrivo per le aree colpite dal sisma del Centro Italia dello scorso anno, introdotte con un emendamento del governo al dl approvato in commissione Bilancio al Senato.



Nel corso dei lavori sono stati approvati anche alcuni subemendamenti: il termine ultimo per la presentazione delle schede Aedes (per il rilevamento dei danni, ndr) slitta a fine marzo 2018 e si prevede che a fare domanda per la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di un titolo abilitativo oltre al proprietario possa essere anche "un parente entro il terzo grado". Le maglie si ampliano, includendo parenti fino al terzo grado anche per quanto riguarda le persone autorizzate ad abitare il nuovo edificio.