Sfiducia a Lotti, Bersani: "Valuteremo al momento"

Nessuna certezza arriva da Mdp sul voto della sfiducia al ministro Lotti. Pier Luigi Bersani non si sbilancia e si limita a dire: "Quando saremo lì, valuteremo". Mentre Davide Zoggia dice che il gruppo non voterà la sfiducia perché "giuridicamente non spetta a noi decidere, ma dal punto di vista dell'opportunità politica credo che per mettere in sicurezza il governo sarebbe utile un passo di lato del ministro".