Serracchiani: "Voglio vivere in una società aperta, reazioni sproporzionate"

Tutti o quasi contro Debora Serracchiani , presidente della regione Friuli-Venezia Giulia che ha scatenato una bufera sul web. "Credo di aver detto una cosa ovvia, sono un po' sgomenta dalle reazioni". Così il vicesegretario del Pd spiega al Tgcom24 le sue dichiarazioni per lo stupro tentato da un iracheno ai danni di una ragazza di 17 anni. "Io so quello che faccio per l'accoglienza - continua Serracchiani - questa è l'unica regione nell'Italia del nord che ha fatto accoglienza diffusa ".

"Voglio vivere in una società aperta - afferma il vice segretario del Pd -, per la quale però bisogna rispettare i valori e la libertà di tutti, pretendendo che non venga rotto il patto di fiducia". Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia si dispiace poi particolarmente per l'attacco di Saviano, e spera di aver modo di confrontarsi con lui.