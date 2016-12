Serracchiani: "Il burkini non è un problema, il burqa invece sì"

"Capisco la posizione del premier Valls, sotto pressione per i durissimi attacchi che hanno colpito il suo Paese, ma non capisco quale paura possa generare una donna vestita al mare. Per me il burkini non è un problema, lo è il burqa". Così la vicesegretaria del Pd Serracchiani sul caso che sta accendendo i dibattiti politici in Italia, come in Germania e Francia. "Coprire il volto a una donna - sottolinea Serracchiani - vuol dire toglierle l'identità".