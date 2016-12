Sergio Mattarella: "Tante nuove disuguaglianze, la soluzione non è alzare i muri ma costruire ponti"

"L'egoismo non genera riscatto civile" - Per Mattarella infatti "l'egoismo non genera riscatto civile. Può dare a qualcuno l'illusione di farcela da solo, mentre altri soccombono". "La tentazione dell'isolamento rischia di pregiudicare anche le grandi opportunità di comunicazione che la scienza ci mette a disposizione, sovvertendone la funzione - ha evidenziato il presidente della Repubblica -. Basta pensare alla tendenza di molti di collegarsi sul web soltanto a quelli che la pensano come loro, in circuiti ristretti e chiusi".



Migranti, "non si risolve problema con vietato ingresso" - Mattarella ha parlato poi anche dei fenomeni migratori. "Nessuno può augurarsi che si verifichino spostamenti migratori sempre più imponenti ma così rischia di avvenire se ci si illude di risolvere il problema con un 'vietato l'ingresso' e non governando il fenomeno con serietà e senso di responsabilità". "Ci può soccorrere, permettendo di governarlo in sicurezza, soltanto il principio che ci si realizza con gli altri - ha sottolineato il Capo dello Stato -. Che vuol dire far crescere sul serio e presto la possibilità di lavoro e di benessere nei Paesi in cui le persone hanno poco o nulla, perché, in concreto, il loro benessere coincide pienamente con il nostro benessere".



"Accoglienza e rispetto leggi" - "Ci vuole umanità verso chi è perseguitato, accoglienza per chi ha bisogno e, insieme, sicurezza di rispetto delle leggi da parti di chi arriva. Occorre severità massima nei confronti di chi si approfitta di essere umani in difficoltà, cooperazione con i Paesi di provenienza e di transito. Ci vuole intelligenza e visione per battere chi vuole la guerra".



Immigrazione, "non facciamoci vincere da paura" - "La portata inedita delle migrazioni suscita apprensione. Si tratta di un'ansia, di una paura comprensibile, che non va sottovalutata. Ma non dobbiamo farci vincere dall'ansia e dobbiamo impedire che la paura snaturi le nostre conquiste, la nostra civiltà, i nostri valori. Quelli per i quali noi europei siamo un modello e un traguardo nel mondo", ha ricordato quindi il presidente della Repubblica. "Con nostra civiltà sconfiggiamo terrorismo" - "Con la nostra civiltà, e senza rinunciare ad essa, sconfiggeremo anche i terroristi. Che seminano morte per tentare di cambiare i nostri cuori e le nostre menti. E' questa - ha spiegato Mattarella - una sfida per gli Stati democratici. Ma anche per le religioni".



