Sergio Mattarella: "Populismi anti-europei in regressione"

"Dopo la Brexit in Ue il fenomeno dei populismi anti-europei è andato incontro a diverse delusioni ed è in regressione". Così il presidente Sergio Mattarella da Buenos Aires. "Vi era stato prima il segnale delle elezioni del presidente dell'Austria in cui a sorpresa, rispetto ai sondaggi, ha vinto con grande margine il presidente europeista. È avvenuto adesso in Francia con un risultato del Fronte nazionale sotto il 35%", ha aggiunto.