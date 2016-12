Sergio Mattarella fa il pieno di... schede segnate

08:57 - Da "Mattarella" secco a "S. Mattarella" fino a "Sergio Mattarella", passando per "On. Prof. Sergio Mattarella" a "On. Mattarella" e "On. Sergio Mattarella": sono stati diversi i "segni" che i gruppi parlamentari (e in particolare quello del Pd) hanno scelto per rendere riconoscibile il proprio voto per il neo presidente della Repubblica, vanificando l'azione di eventuali franchi tiratori. Le schede sono state lette tutte e per esteso dalla presidente della Camera Laura Boldrini, che ha dato conto con precisione di tutto quello che riportavano consentendo, quindi, ad alcuni deputati non impegnati nella "conta" globale dei voti di vedere se qualcuno avesse mancato all'impegno assunto di votare per Sergio Mattarella. Ha rappresentato un'eccezione il MoVimento 5 stelle: per loro, solo Imposimato.

Mattarella - La scelta di "segnare" così il nome del nuovo Capo dello Stato è stata fatta da gruoppo Pd alla Camera

Mattarella S. - Questa è stata "l'idea" dei Giovani turchi del Pd

On. Sergio Mattarella - La decisione di Sel: onorevole, nome e cognome

Sergio Mattarella - Niente onorevole, solo nome e cognome per il gruppo Pd al Senato

On. Mattarella - Onorevole, ma senza nome, solo cognome: la scelta di Ncd

Mattarella Sergio - Ecco il cognome arrivare prima del nome: questa la decisione presa dall'Udc



Al di là dei nomi, dei cognomi, dei punti e delle virgole, il vero dato significativo uscito dai numeri della votazione che ha portato Sergio Mattarella al Quirinale è rappresentato dalle 37 schede in più a favore dell'ex ministro Dc: consensi da ricercare nell'area di Forza Italia (Fitto-Verdini).