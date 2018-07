Sequestro fondi Lega Nord, Salvini: riguarda fatti di 10 anni fa

"Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le motivazioni della Cassazione che ha dato l'ok al sequestro dei fondi della Lega per la vicenda legata alla condanna di Umberto Bossi per truffa allo Stato.