Senato,troppi emendamenti: no ferie

Oltre 150 dipendenti del Senato hanno dovuto rinunciare alle ferie per occuparsi della riforma costituzionale e dei 513.449 emendamenti presentati dalle opposizioni. Le proposte di modifica del ddl sono state raccolte in 100 tomi, ciascuno di 1.000 pagine. Tutti i funzionari sono rimasti in servizio e Palazzo Madama resterà aperto anche sabato. Il presidente dell'Assemblea, Pietro Grasso esprime "grande apprezzamento per la dedizione al lavoro".