Senato, Salvini: abbiamo votato Bernini. FI: voto Lega inatteso

"Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso il centrodestra: abbiamo votato Anna Maria Bernini". Così il leader della Lega, Matteo Salvini. La replica di FI: "Della scelta della Lega abbiamo appreso in Aula e ne prendiamo atto ma - spiega Renato Schifani - non era concordata né attesa".