Senato, respinta la richiesta di decadenza per Augusto Minzolini

Palazzo Madama ha respinto la decadenza a senatore di Forza Italia per Augusto Minzolini. I senatori hanno infatti approvato con 137 sì, 94 no e 20 astenuti l'ordine del giorno di FI che respingeva la deliberazione della Giunta per le Immunità che nel luglio scorso aveva dichiarato decaduto l'ex giornalista dal mandato di parlamentare perché condannato con sentenza passata in giudicato. Il voto dell'odg è stato accolto da un lungo applauso.