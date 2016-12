Senato, Renzi "bacchetta" il M5s: "Sui morti in Pakistan c'è un limite"

15:26 - Caos in Senato tra Matteo Renzi e il M5s. Il premier si infuria quando, nel corso del suo intervento sul vertice Ue, parla della strage dei bambini avvenuta oggi in Pakistan e viene interrotto dai pentastellati con qualcuno che lo invita a pensare ai "bambini italiani". "Almeno su questo un limite alla dignità - replica Renzi alzando la voce - come si fa, come si puo' dire pensa ai bambini italiani" .