Senato, protesta M5s in Aula: "Subito il ddl contro i vitalizi"

Protesta del M5s in Senato per chiedere che si calendarizzi il ddl anti-vitalizi togliendo invece dal programma il Rosatellum. Dopo l'intervento in merito del parlamentare pentastellato Vito Crimi, i senatori del gruppo hanno alzato cartelli con la scritta "Tagliate i vitalizi non la democrazia". Il presidente del Senato Piero Grasso ha dunque invitato gli assistenti a rimuovere le scritte: "Le abbiamo già viste e sono state già riprese dalle telecamere".