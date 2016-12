Senato, ok ddl aggravante "negazionismo": il testo va alla Camera

La norma approvata ora dall'Aula del Senato di fatto introduce alla Legge Mancino l'aggravante del negazionismo prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni "se la propaganda ovvero l'istigazione o l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articolo 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale". I senatori di Forza Italia non hanno partecipato al voto e la Lega si è astenuta.