Senato, ok alla fiducia sul dl migranti: il testo torna alla Camera

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto sui migranti, per il quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia. Il via libera è arrivato con 145 sì, 107 no e un astenuto. Il provvedimento, recante norme sui richiedenti asilo e disposizioni per accelerare i rimpatri, torna ora alla Camera.