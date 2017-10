Senato: ok a ddl per celebrazioni Leonardo, Dante e Raffaello

L'aula del Senato ha approvato in via definitva il disegno di legge che prevede la costituzione di tre Comitati nazionali per celebrare le ricorrenze dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. L'ok è arrivato con 149 sì e 34 astenuti. Il provvedimento era stato aspramente criticato dal capogruppo della Lega, Gian Marco Centinaio.