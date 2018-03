Senato, nulla di fatto per la presidenza: 312 schede bianche su 317

Dopo la fumata nera alla Camera, si chiude con un nulla di fatto anche il primo voto per l'elezione del presidente del Senato. La raffica di schede bianche (312 su 317) era stata annunciata da M5s, Pd e centrodestra per entrambi i rami del Parlamento. Tra i pochissimi nomi selezionati figurano il presidente Giorgio Napolitano, Paolo Romani (Forza Italia) ed Emma Bonino (+Europa). La seconda votazione è prevista per le 17.