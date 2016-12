Senato, minoranza Pd: cambiare ddl

"La proposta Pizzetti-Martina è stata respinta in commissione Affari costituzionali, ma evidentemente, invece di affrontare un autentico confronto nel merito, si preferisce far finta di nulla". Così Miguel Gotor della minoranza Dem respinge il tentativo di mediazione del governo sulle riforme, che chiede di non modificare l'articolo 2 sul Senato per salvaguardare il regionalismo e superare il bicameralismo. E ribadisce: "Quell'articolo va cambiato".