Senato, Matteo Renzi: "Il voto sulla Brexit pesa come un macigno sull'Ue, ma è una scelta del popolo"

"Siamo di fronte a una vicenda storica, chi strumentalizza commette un errore politico. Il voto inglese pesa come un macigno per la storia dell'Ue". Lo afferma Matteo Renzi a Palazzo Madama. Per il premier ora l'Unione europea "non deve perdere un anno" nelle trattative sul negoziato per l'uscita della Gran Bretagna. "Se con affluenza straordinaria ha vinto la Brexit non si cerchi di mettere una pezza, è il popolo che decide", poi sottolinea.