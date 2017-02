Senato, Mario Morcellini è il nuovo Garante per le comunicazioni

E' Mario Morcellini il nuovo Garante per le comunicazioni. L'Aula del Senato ha infatti scelto il candidato dem, noto sociologo e massmediologo, come commissario dell'AgCom, con 118 voti a favore (su 272). A Vito Di Marco (FI) sono andate 45 preferenze, a Fulvio Sarzana (M5s) 43. Fumata nera invece per il componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti: nessuno dei candidati ha ottenuto i 161 voti necessari.