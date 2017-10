Senato,maggioranza battuta su forze armate: Mdp vota con opposizione

Maggioranza e governo battuti in commissione Difesa del Senato. A mandare sotto l'esecutivo è stato il Mdp, che ha votato con l'opposizione a proposito della revisione del modello professionale delle forze armate. Risulta così soppresso l'articolo 9 delle delega in merito. La nuova normativa in discussione per l'esercito è uno dei capisaldi del libro bianco della difesa del 2015.