Senato, l'intero centrodestra presenta ddl contro il carcere per i colletti bianchi

L'intero centrodestra si ricompatta su un ddl che esclude il carcere per i "colletti bianchi". Il testo, presentato al Senato da Ciro Falanga (Ala), firmato da altri 27 parlamentari di FI, Cor, Ap-Ncd e Ala, riscrive l'ultima parte della norma sulla custodia cautelare (art.274 1 comma lettera C) eliminando, tra l'altro, il carcere per finanziamento illecito dei partiti e per quei reati anche gravi per i quali non si è ricorso all'uso di armi o violenza.