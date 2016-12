Senato, l'ex capogruppo di Ap Renato Schifani torna in Forza Italia: "Massimo contributo per le iniziative"

Romani favorevole Paolo Romani, capogruppo al Senato per i forzisti, commenta dicendo che "la scelta di Renato Schifani di riavviare il percorso comune all'interno di Forza Italia non può che essere salutata con favore ed è in linea con la necessità che lavori alla costruzione dell'alternativa di governo alla sinistra di Renzi chiunque si riconosca nei valori, nei principi e nella visione del Paese di centrodestra". "Il suo ritorno è un tassello, importante, di questo percorso, per il rilievo della figura politica e la rilevanza del contributo che potrà dare", aggiunge sempre Romani in una nota.

C'è anche AzzoliniRitorno in Forza Italia anche per Antonio Azzollini, sempre proveniente da Area Popolare. L'ex esponente del Nuovo Centrodestra motiva la scelta dicendo che "chi ritiene che sia fondamentale per la politica e per l'economia la ricostruzione di un centodestra forte e coeso non può che far riferimento a FI e a Berlusconi. Da tempo esprimevo rilevanti ragioni di dissenso da Ap, consapevole che il nostro elettorato chiede di essere rappresentato da uno schieramento palesemente alternativo alla sinistra". "Tornare in FI è logica conseguenza, una scelta dettata dalla necessità di continuare a tener fede agli ideali in cui credo", le parole di Azzolini.