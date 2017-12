Senato, il Pd: "Approveremo ddl in calendario, anche sullo ius soli"

Il calendario dei lavori in Senato "può essere interamente rispettato prima della pausa natalizia, a partire dal ddl sul fine vita e comprendendo lo ius soli". Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Luigi Zanda, aggiungendo: "Questo a condizione che nessun gruppo organizzi tattiche ostruzionistiche o favorisca artificiose perdite di tempo. In tal caso sarei costretto a chiedere una nuova convocazione della Conferenza per modificare il calendario".