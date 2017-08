Senato, Grasso: "Ddl Antimafia non può tornare in commissione"

Il disegno di legge che introduce modifiche al Codice Antimafia "in questa fase non può tornare in commissione". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, in risposta al capogruppo di Forza Italia, Paolo Romani, che aveva chiesto di far tornare il provvedimento in commissione per evitare il voto dell'Aula previsto oggi dalla Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama.