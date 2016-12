Senato, approvati tutti gli articoli del ddl Boschi: martedì il voto finale

La tenuta della maggioranza e la divisione delle opposizioni - La maggioranza ha quindi "tenuto" nonostante in tre voti segreti Ncd abbia voluto mandare un "segnale" in vista delle legge elettorale. Il voto finale sul ddl martedì prossimo si annuncia come una nuova occasione per certificare la ritrovata unità dentro il Pd, mentre è l'opposizione di centrodestra a uscire divisa da questo passaggio parlamentare, con una nuova polemica contro Forza Italia da parte di Lega e dei Conservatori di Fitto, senza contare le spaccature interne al partito di Berlusconi.



L'elezione dei Consiglieri-senatori e la ritrovata pace del Pd - Significativa l'approvazione di un emendamento del governo all'articolo 39, con le norme transitorie, che fissa in sei mesi il termine entro il quale il Parlamento dovrà varare la legge quadro per l'elezione del nuovo Senato, e in 90 giorni quello entro cui le Regioni dovranno poi recepire tali norme per consentire l'elezione dei Consiglieri-senatori.



L'emendamento ha accolto l'ultima richiesta della minoranza Dem, e la ritrovata pace interna è stata testimoniata dal fatto che le dichiarazioni di voto a nome di tutto il gruppo, sull'emendamento e sull'articolo 39, siano state svolte da due senatori della minoranza interna, Doris Lo Moro e Vannino Chiti. E il ministro Maria Elena Boschi ha assicurato che la legge quadro sarà "tempestivamente" messa in cantiere "da governo e maggioranza".



Il segnale lanciato da Ncd - Se dunque in tutti questi giorni di voti non ci sono stati incidenti di percorso, come invece era accaduto in prima lettura l'anno scorso, le tre votazioni a scrutinio segreto hanno registrato una ventina di senatori della maggioranza che hanno votato contro le indicazioni del governo, pur senza creare veri problemi. I "no" agli emendamenti delle opposizioni in queste tre circostanze sono scesi dai 160-165 usuali ai 143-145. Un lapsus in Aula di Andrea Augello ha lasciato intendere che una parte di questi voti contrari al governo siano arrivati da Ncd: insomma un "segnale" per chiedere modifiche all'Italicum, senza però voler "far danni".



La spaccatura interna al centrodestra - Quanto alle opposizioni di centrodestra i nervi sono tesi. Il capogruppo di Fi, Paolo Romani, a cui il governo ha mostrato prima di entrare in Aula un proprio emendamento, è stato accusato di "inciucio" da Roberto Calderoli e da Cinzia Bonfrisco, capogruppo dei conservatori. "Ora basta", è scattato Romani, che martedì dovrà gestire un gruppo spaccato tra gli ultras, che propongono l'Aventino, una parte che propone di votare "no" alle riforme ma di restare in Aula, e alcuni senatori propensi addirittura per il sì.



Gli insulti del M5s ai senatori Pd - Il voto finale di martedì sarà preceduto da un appuntamento foriero di polemiche. Elena Fattori di M5s ha insultato in Aula i senatori del Pd ("venduti per un piatto di lenticchie", "Verdini è il burattinaio di queste riforme uscite dalla valigia di Licio Gelli"). Il capogruppo Dem Luigi Zanda ha chiesto che il Consiglio di presidenza del Senato riveda il video e sanzioni Fattori esattamente come ha punito Barani e D'Anna per i loro gestacci. E il Consiglio è stato convocato da Grasso lunedì pomeriggio.