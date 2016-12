Semplificazione, ecco il comunicato integrale della riunione del Cdm

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha fornito l'abituale aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma, illustrando i progressi ottenuti nell'ultimo mese. Rispetto allo scorso 21 ottobre, data a cui si riferisce l'ultimo rapporto di monitoraggio pubblicato, lo stock dei decreti attuativi riferiti ai Governi Monti e Letta e' sceso da 448 a 410, dei quali 245 rientrano tuttora nei termini previsti per la loro adozione o sono privi di termine espresso. Inoltre, dal 21 ottobre ad oggi, sono stati deliberati 7 provvedimenti legislativi (di cui 4 disegni di legge, 1 decreto legislativo e 2 decreti legge).



Tutti i dati sono riportati nel rapporto di monitoraggio aggiornato al 27 novembre pubblicati sul sito dell'Ufficio per il programma di Governo insieme agli elenchi aggiornati di tutti i decreti adottati riferiti ai Governi Monti e Letta. (http://governo.it/Presidenza/UPG/doc/Report_monitoraggio_progr amma_27_11_2014.pdf)

(http://www.governo.it/Presidenza/UPG/provvedimenti/index.html) Il Ministro ha riferito al Governo anche sull'esito della II Conferenza dei Capi di Gabinetto svoltasi lo scorso 27 novembre, nel cui ambito si e' fatto il punto sullo stato di attuazione delle riforme e sono state concordate le modalita' operative per accelerare i tempi di attuazione.



AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha approvato l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che contiene le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed il crono-programma delle relative attivita' per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese. Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso il Ministro Madia aveva reso un'informativa preliminare sui lavori preparatori dell'Agenda, che e' tornata all'esame del Consiglio a seguito dell'intesa sancita in data 13 novembre 2014 in sede di Conferenza unificata.



L'Agenda punta su cinque settori strategici di intervento: cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno individua azioni, responsabilita', scadenze e risultati attesi.



L'Agenda adotta, infatti, una logica di risultato: il successo degli interventi non sara' valutato sul numero delle norme introdotte o eliminate, ma sull'effettiva riduzione dei costi e dei tempi.



Viene, inoltre, garantito il controllo dei risultati che saranno resi accessibili online, assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nella verifica dell'attuazione. Tutte le azioni previste saranno accompagnate da un'attivita' di misurazione dei tempi e degli oneri sopportati da cittadini e imprese. Particolare attenzione sara' riservata alla "percezione" dei risultati, che sara' verificata attraverso rilevazioni di carattere quantitativo (indagini campionarie) e qualitativo (interviste, focus group).



Il Consiglio dei Ministri e la Conferenza unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente l'Agenda. Di seguito, a titolo di esempio, alcune delle 38 azioni di semplificazione previste. Cittadinanza digitale

Obiettivo: assicurare l'erogazione online di un numero crescente di servizi e l'accesso alle comunicazioni di interesse dei singoli cittadini e imprese direttamente via internet, con tablet o smartphone.



Tra le azioni: Pin unico: 3 milioni di utenti con un'identita' digitale entro settembre 2015; 10 milioni di utenti entro dicembre 2017. Pagamenti telematici: attivazione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali entro il 2016. Marca da bollo online: fase pilota entro dicembre 2015; messa a regime: dicembre 2016.