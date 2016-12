Sel: Renzi ha ucciso centrosinistra

"Matteo Renzi ha ucciso il centrosinistra e oggi il Pd non è nel destino di Sel". Lo ha detto Nichi Vendola. Il leader di Sel ha proposto la costituzione di "gruppi parlamentari unici e la costruzione, con pazienza, di una cosa rossa per la sinistra del futuro". Poi ha concluso: "Sel vuole investire il suo capitale in qualcosa di più grande ma non basta una sommatoria, un accrocchio".