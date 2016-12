Seggi aperti a Bolzano: si vota per il sindaco dopo il commissariamento

Aperti i seggi per le elezioni comunali a Bolzano: 79.059, di cui 41.868 femmine e 37.191 maschi, sono gli avventi diritto chiamati ad eleggere il sindaco e il nuovo consiglio del capoluogo altoatesino dopo un periodo di commissariamento. I seggi restano aperti fino alle ore 21.00. Lo scrutinio inizia subito dopo. La Regione pubblicherà l'affluenza delle ore 11.00, 17.00 e 21.00. Si vota anche in 19 Comuni minori della Regione.

Complessivamente gli elettori chiamati alle urne in Trentino sono 36.633. In Alto Adige si vota a Campo di Trens, Sluderno e Villabassa, mentre in Trentino i comuni interessati, nati dai processi di fusione del 2014 e 2015, sono: Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Borgo Chiese, Borgo Lares, Cembra Lisignago, Contà, Dimaro Folgarida, Madruzzo, Pieve di Bono-Prezzo, Porte di Rendena, Primiero San Martino di Castrozza, Sella Giudicarie, Tre Ville, Vallelaghi e Ville d'Anaunia.



Affluenza ore 11. L'affluenza alle urne per le comunali a Bolzano alla prima rilevazione, alle 11, risulta del 15,02% (80 seggi zu 80). Nelle precedenti elezioni comunali a Bolzano nel maggio 2015 l'affluenza alle urne alle ore 11 era il 16,31%.