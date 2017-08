Se il "cambio casacca" diventa prassi: la legislatura record dei voltagabbana

Dal 2013 a oggi si sono registrati 502 cambi di casacca che hanno coinvolto 324 parlamentari su un totale di 945 (circa il 34% del totale). Come riportato da La Stampa, la percentuale decreta così un record per un fenomeno alquanto spinoso: come coniugare la libertà di coscienza dei parlamentari con la volontà espressa dal voto popolare? A Montecitorio, anche a causa delle scissioni interne che hanno coinvolto diverse formazioni politiche, si è passati da 6 gruppi usciti dalle urne agli 11 attuali.