Scuola,Renzi:precettazione? Vedremo

Per Matteo Renzi, la precettazione in caso di sciopero degli scrutini è "un tema abbastanza prematuro: è una questione tecnica, se ne parla più in là". "Credo - ha aggiunto il premier - che la stragrande maggioranza degli insegnanti siano persone serie, perbene e non metteranno a rischio i propri ragazzi e il lavoro di un anno con il blocco degli scrutini".