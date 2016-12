Scuola, Renzi: giusto che si discuta ma stop ai boicottaggi

"Sono proprio contento del fatto che finalmente la scuola è al centro della discussione. Non apprezzo i toni, le polemiche ed i boicottaggi di chi non vuole far partecipare i ragazzi agli Invalsi ma è un bene che la scuola sia al centro". Lo afferma il premier Matteo Renzi in un video sul sito del governo. Con la Buona Scuola, aggiunge, "diamo più soldi agli insegnanti e non meno: è un fatto di giustizia".