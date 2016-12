Scuola, Italia bocciata dall'Ue

15:00 - L'Italia è tra gli ultimi Paesi dell'Unione europea per qualità ed efficacia dell'insegnamento. E' quanto emerge da un rapporto presentato dalla Commissione Ue. Il nostro Paese risulta sotto la media per l'utilizzo di nuove tecnologie, per la percentuale di laureati e per il numero di chi trova un lavoro dopo l'università. Sopra la media comunitaria gli abbandoni scolastici mentre la spesa pubblica per l'educazione è tra le più basse del continente.