Scuola, giovedì si vota in Senato Il governo pone la fiducia

Il bando del concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole statali slitta da ottobre a dicembre 2015. E' uno dei punti contenuti nel maxiemendamento al ddl "La buona scuola". "La copertura di tutti i posti vacanti e disponibili" nell'organico "avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili". Previsto per giovedì il voto in Senato. Il governo pone la fiducia sul ddl.

"L'obiettivo della maggioranza - ha spiegato il presidente dei senatori della Lega Gian Marco Centinaio - è di chiudere giovedì. Noi della Lega al momento del voto di fiducia usciremo dall'Aula perché non diamo la fiducia a nessuno. Questo teatrino fa ridere i polli".



I capigruppo a Montecitorio hanno inoltre calendarizzato per il 7 luglio il passaggio alla Camera.



Le altre innovazioni introdotte dal maxiemendamento - La proposta di modifica dei relatori al ddl scuola in Commissione Istruzione del Senato stabilisce inoltre che nel Comitato per la valutazione dei docenti ci sarà anche un "componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici".



Inoltre, nel piano di assunzione straordinaria dei docenti precari previsto dalla "Buona scuola", verranno inseriti anche gli idonei al concorso 2012. Nel testo si precisa che verranno immessi in ruolo a settembre sia i precari delle graduatorie a esaurimento, sia i "soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico del 2012".