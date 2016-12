Scuola, Giannini: a settembre entrano in ruolo 32mila insegnanti

Trentaduemila insegnanti entreranno in ruolo da settembre, quando saranno sbloccate anche 10mila assunzioni per il personale Ata. Sono queste due tra le novità più importanti annunciate dal ministro dell'Istruzione Stefania Giannini per l'anno scolastico 2016-2017. "L'organico - ha detto - viene ancora una volta arricchito: 32mila insegnanti entrano in ruolo o per vittoria del concorso o per scorrimento delle graduatorie a esaurimento".