Scuola, da Cdm via libera a ddl

20:14 - Rivoluzione nel mondo dell'istruzione con il via libera del Cdm al ddl sulla scuola. La riforma si articolerà in 10 punti: tra le novità, la maggiore autonomia dei singoli istituti, lo stop alle classi pollaio, la possibilità per i presidi di scegliere i nuovi insegnanti da inserire in organico e un bonus di 500 euro per ogni professore da spendere per attività culturali. "Ora il Parlamento approvi velocemente", ha commentato Matteo Renzi.

